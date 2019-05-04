سطات.. مصرع تلميذ غرقا بوادي أم الربيع والأبحاث جارية لانتشال الجثة

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن فرق الغطس لازالت تواصل بحثها لحد كتابة هذه السطور بأعماق مياه أم الربيع على مستوى مشرع بن عبو بإقليم سطات، في محاولة منها لانتشال جثة تلميذ يتابع دراسته الثانوية أولى باك بالثانوية التأهيلية سيدي محمد بن رحال جنوب مدينة سطات قيل أنه قضى نحبه غرقا هناك.

وأضافت ذات المصادر أن الشاب كان رفقة بعض من زملائه أمس الجمعة، قد قصدوا منطقة مشرع بن عبو للاستجمام والمشاركة في دوري لكرة القدم، قبل أن يختفي عن الانظار بعد العثور على ملابسه وهاتفه الشخصي بشاطئ الوادي في ظروف لازالت التحقيقات جارية من قبل عناصر الدرك الملكي بمنطقة مشرع بن عبو وبتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف ملابساتها وظروف اختفاء الشاب.

الحادث الذي عرفته مياه وادي أم الربيع بمشرع بن عبو بسطات، ينضاف إلى سلسلة حوادث الغرق التي باتت تعرفها المنطقة ضحايا أبرياء قادهم حظهم العاثر للبحث عن الاستجمام، مع كل اطلالة صيف، إذ تحول هذا المكان إلى مستنقع ضحاياه من مختلف الأعمار قد يجدوا أنفسهم أمام مسابح الموت هاته في غياب أي تحرك للجهات الوصية.

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