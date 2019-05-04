ادارة الجيش تعلن عن تجديد عقد المدرب كارلوس

هبة سبور

أعلن فريق الجيش الملكي لكرة القدم أن المكتب المديري للجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية إجتمع أمس الجمعة 03 ماي 2019، مع المدرب كارلوس الوس تم من خلاله الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين رياضيين.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى مجموعة من النقاط اهمها خطة العمل و كذا الاهداف الرياضية للمرحلة القادمة، بالاضافة الى إسناد مهمة اختيار اللاعبين الذين سيكونون الفريق خلال الموسمين القادمين إلى السيد كارلوس ألوس فرير.

وستجرى مراسيم التوقيع يوم الاثنين 6 ماي 2019 بالمركز الرياضي بالمعمورة , كما ستنظم ندوة صحفية للمدرب كارلوس الوس يوم الثلاثاء 7 ماي 2019.

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