برلمانيون يدفعون 200 درهم شهريا للاستفادة من التغطية الصحية الراقية بالملايين

نُشر بتاريخ :  2019-05-04 - 10:17
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هبة بريس

كشف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن اعادة اعتماد مجلس النواب لقانون جديد يمكن البرلمانيين من الاستفادة تغطية صحية راقية مدى الحياة مقابل مبلغ 200 درهم.

وقال الشرقاوي في تدوينة “فيسبوكية”:”لا يمكن ذكر البرلمان الا بتلازم مع الريع، سياق هذا الكلام هو قرار مكتب مجلس النواب اعادة العمل بالتامين الصحي لجميع اابرلمانيين الحاليين والسابقين بمن فيهم وزراء ورئيس حكومة”.

معنى ذلك، يقول الشرقاوي، “أن برلماني يدفع 200 درهم شهريا لضمان التغطية الصحية في ارقى المستشفيات المغربية مدى الحياة.”

وتابع ذات المتحدث قائلا:”راه كل المغاربة بمن فيهم الفقراء مستعدون لدفع حتى 200 درهم للاستفادة من التغطية الصحية الراقية التي يستفيد منها البرلمانيون. المصيبة انك تنتخب في مهمة 5 سنوات وتستفيد طيلة حياتك من تغطية صحية بالملايين. “

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