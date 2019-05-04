اللجنة المركزية للتحكيم تعترف بالأخطاء المرتكبة في حق الجيش الملكي

هبة سبور

اعترفت اللجنة المركزية للتحيكم بالأخطاء الفادحة التي تعرض لها فريق الجيش الملكي في المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وأولمبيك اسفي برسم بطولة اتصالات المغرب للمحترفين وذلك في رد لها على المراسلتين التي تلقتهما من طرف العساكر .

وجاء في الرد الذي احتج من خلاله نادي الجيش الملكي على القرارات التحكيمية التي عرفتها مبارتي الجيش:

بالنسبة لمواجهة نهضة بركان

ـ عرقلة تونغارا داخل مربع العمليات في الدقيقة 40 تعتبر ضربة جزاء صحيحة لم يتم الاعلان عنها من طرف حكم المباراة

ـ البطاقة الصفراء الثانية في حق المهدي برحمة اجراء غير صحيح على اعتبار ان تدخله كان قانونيا

بالنسبة لمواجهة اولمبيك آسفي

ـ لا يمكن البث في الهدف الملغى الذي سجله اللاعب خابا في الدقيقة 60 لأن الزاوية التي التقِط منها الهدف لا تسمح بالحسم في هذه الحالة التحكيمية.

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