محكمة أمريكية تعاقب مواطنة رفضت تأجير محلها التجاري لمسلم

نُشر بتاريخ :  2019-05-04 - 09:45
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هبة بريس - وكالات

حكمت محكمة أمريكية على صاحبة محل تجاري، الجمعة، دفع غرامة تبلغ 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير محلها لمسلم، بدوافع عنصرية.

وعاقبت المحكمة المواطنة الأمريكية كاتينا جاتشيس، من مدينة مدينة دنفر بولاية كولورادو (وسط)، بدفع 675 ألف دولار كتعويض، لرفضها تأجير رشاد خان من بنغلاديش محلًا تجاريًا كان تعتزم تأجيره بعد أن علمت أنه مسلم.

وقال رشاد خان (36 عامًا) إن جاتشيس قالت عبر الهاتف لوسيط، أن لديها مشكلة تجاه المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، وأنها تريد مستأجرًا أميركيا أبيض، وأن الوسيط سجل المكالمة على الهاتف الذي استخدم دليلًا في المحكمة، بحسب الوكالة.

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