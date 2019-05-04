طقس السبت .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تنمو سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا فوق كل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والسايس، وذلك خلال الظهيرة.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية، فضلا عن انتشار سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح فوق السواحل، فيما ستكون السماء قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة.

وستهب زوابع رملية محلية فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستهب الرياح معتدلة، من القطاع الشمالي بالجنوب والمنطقة الشرقية وشمال البلاد، ومتقلبة الاتجاه عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والواجهة المتوسطية، وما بين 13 و16 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 12 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل والسايس، وما بين 24 و29 درجة بكل من شمال ووسط البلاد وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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