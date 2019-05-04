08 ميداليات حصيلة اكاديمية درعة تافيلالت في البطولة الوطنية المدرسية للجمنزياد

سعيد وعشى – الرشيدية

تمكن تلاميذ وتلميذات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت من الفوز ب08 ميداليات، 06 منها لمديرية الرشيدية وواحدة لكل من مديرية تنغير ومديرية ورزازات في البطولة الوطنية المدرسية للجمنزياد برسم الموسم الدراسي 2018-2019 التي نظمتها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية أيام 01 – 02 – 03 ماي الجاري بمدينة أكادير .

حيث تمكن التلميذ أيمن أولعتا من ثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالمديرية الإقليمية الرشيدية من الفوز بالميدالية الذهبية في مسافة 1000 متر بتوقيت دقيقتين و41 ثانية و 7 جزء من المئة في فئة ذكور مواليد 2004-2005 ، واستطاع التلميذ مصطفى آيت سيدي با من ثانوية المسيرة الإعدادية بالمديرية الإقليمية الرشيدية من الفوز بالميدالية الفضية في مسافة 80 متر بتوقيت 9 ثواني و4 جزء من المئة في فئة ذكور مواليد 2004-2005 .

وفي القفز العالي استطاع التلميذ مصطفى آيت سيدي با من ثانوية المسيرة الإعدادية بالمديرية الإقليمية الرشيدية الفوز بالميدالية الذهبية بقفزة متر و69 سنتيمتر في فئة ذكور 2004-2005، واستطاع التلميذ عبد الله أميني علوي من ثانوية سجلماسة التأهيلية بالمديرية الإقليمية الرشيدية الفوز بالميدالية النحاسية في نفس الصنف بقفزة 1 متر و81 سنتيمتر في فئة ذكور مواليد 2002-2003.

وفي الوثب الطويل استطاعت التلميذة آية العكلاوي من ثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالمديرية الإقليمية الرشيدية الفوز بالميدالية الفضية بقفزها 4 امتار و95 سنتيمتر في فئة إناث مواليد 2004-2005 .

وفي مجال الرياضات الدفاعية التي أجريت بالقاعة المغطاة بمدينة أكادير تمكن التلميذ ياسين بن قادير من ثانوية سجلماسة التأهيلية بالمديرية الإقليمية الرشيدية من الفوز بالميدالية الذهبية “وزن أكثر من 55 كلغ وأقل من 65 كلغ”، في حين فازت التلميذة إيمان أفراك من ثانوية صلاح الدين الأيوبي التأهيلية بالمديرية الإقليمية تنغير بالميدالية النحاسية “وزن أكثر من 48 كلغ وأقل من 55 كلغ”، والتلميذ عبد الرحيم أرخسيسن من ثانوية عبد الكريم الخطابي بالمديرية الإقليمية ورزازات بالميدالية النحاسية “وزن أكثر من 48 كلغ وأقل من 55 كلغ” .

وبهذه المناسبة هنأ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت التلميذات والتلاميذ المتوجين ومؤطريهم الذين أبانوا على علو كعبهم أمام أقرانهم من الأكاديميات الأخرى المشاركة، لينوه بجميع المشاركات والمشاركين في هذه التظاهرة الرياضية المدرسية متمنيا لهم المزيد من التألق والنجاح، كما وجه الشكر للسادة مفتشي وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية وجميع الأطر الإدارية والتربوية وجميع الفاعلين والمتدخلين وشركاء المنظومة الذين ساهموا كل من موقعه ومسؤوليته في هذا الإنجاز المتميز

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