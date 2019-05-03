تقرير: 335 قاصرا مغربيا لجأوا بدون مرافق إلى أوروبا

هبة بريس ـ الرباط

كشف المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي على أن القاصرين الذين لجؤوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون مرافق بلغ 19 ألف و700 طفل خلال سنة 2018 أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع طلبات لجوء للأطفال أقل من 18 سنة، مشيرا إلى أن 86 في المائة منهم ذكور، وثلاثة أرباعهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة.

وحسب إحصائيات المكتب، فإن 335 قاصرا مغربيا لجأ بدون مرافق إلى أوروبا، توزعوا بين الدانمارك بمعدل 75 طلبا، 115 في السويد و145 في هولندا، حيث صنف المغاربة ضمن طالبي اللجوء الرئيسيين لهذه البلدان.

وأوضح المكتب أن القاصرين غير المرافقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و15 سنة شكلوا نسبة 17 في المائة خلال سنة 2018 أي ما يعادل 3 آلاف و400 طفل، فيما لم تتجاوز نسبة القاصرين أقل من 14 سنة 7 في المائة أي ما يعادل ألف و400 طفل، مشيرا إلى أن غالبيتهم ينحدرون من أفغانستان بنسبة 16%، إيريتيريا بنسبة 10%، باكستان وسوريا بنسبة 7 في المائة، ثم غينيا والعراق بنسبة 6 في المائة.

هذا وأكد المكتب أن أكبر عدد من طلبات اللجوء للقاصرين غير المرافقين تم تسجيلهم بألمانيا حيث بلغ 4 آلاف و100 طفل، متبوعة بكل من إيطاليا، بريطانيا واليونان، مشيرا إلى أن العدد انخفض مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تلقت دول الاتحاد الأوروبي 31 ألف و400 طلب خلال سنة 2017، و23 ألف و100 طلب خلال سنة 2014.

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