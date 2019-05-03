قافلة طبية في صحة الأسنان واللثة نزلاء المؤسسة السجنية بوجدة

هبة بريس ـ وجدة

باعتبار الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للسجناء ، لم تذخر المندوبية العامة لادارة السجون جهدا في سبيل تمكين جميع السجناء من رعاية صحية من خلال تهيئة البنيات الأساسية و توفير الادوية و التجهيزات و المعدات الطبية و توفير التأطير الطبي و الشبه الطبي اللازم و تعزيز علاقات التعاون و الشراكة مع مختلف الفاعلين، و بالموازاة مع الشراكة القائمة مع وزارة الصحة لتكثيف الحملات الطبية لنزلاء السجون داخل المؤسسات السجنية وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم وضمان حقهم في العناية والعلاج كسائر المواطنين.

حرصت إدارة السجن المحلي بوجدة على تعزيز هذا التنسيق التشاركي مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوجدة ونقابة أطباء الاسنان بوجدة و منظمة “عملية بسمة “حيث قامت بتنظيم حملة طبية و تحسيسية لفائدة نزلاء المؤسسة يوم الجمعة 03 ماي الجاري، حيث استفاد منها أزيد من 336 نزيل موزعة على الشكل التالي 94 نزيل استفادو من عملية قلع و 115 نزيل استفادو من العلاج و 127 نزيل حدث استفادو من التحسيس.

كما قدمت لهم من خلالها أدوات ولوازم نظافة الفم و الاسنان ،كما همت هذه الحملة الكشف عن الأمراض التي تصيب الأسنان والفم و اللثة ، وتقديم الادوية المناسبة لهم ، فضلا عن التحسيس بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان و اللثة تحت شعار” صحتي… في صحة فمي و اسناني ” .

تزامنت هذه الحملة مع الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس المندوبية العامة لادارة السجون و إعادة الادماج و هي فرصة سانحة لتكريس أنسنه السجون و استكمال االعمل الجاد و المثمر في استمراية العمل بالاطار الاستراتيجي للمندوبية العامة لادارة السجون و إعادة الادماج.

ان الإنجازات المرضية المحققة على مستوى الرعاية الصحية تأتي بفضل تظافر جهود الأطر الطبية و الشبه طبية بالمؤسسة و تفعيل مضامين الاتفاقيتين المبرمة المتعلقتين بدعم الخدمات الصحية المقدمة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية و السجناء المفرج عنهم بالإضافة الى التزام شركاء المندوبية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج و جمعيات المجتمع المدني في الانخراط الإيجابي في تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالبرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.

و نوه المشاركون في هذه القافلة في شخص رئيس نقابة أطباء الاسنان بوجدة شطيبي محمد و كذلك رئيسة منظمة عملية بسمة فوزية المحمودي بالعمل الجبار الدي تقوم به إدارة المؤسسة في مجال الرفع من مستوى الرعاية الصحية لفائدة السجناء كما عبرو عن رغبتهم في المشاركة في مقبل الأنشطة الطبيةو الحملات التحسيسية داخل المؤسسة.

كما شكرت إدارة المؤسسة السجنية الطاقم الطبي الذي قام بعمل انساني لفائدة نزلاء المؤسسة و خصوصا في صحة الاسنان و اللثة ،و المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و جمعية عملية بسمة لتوفيرهم لأليات العمل ولجميع المساهمين.

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