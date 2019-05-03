ظَهر على قناة اسبانية ..أمن طنجة يوقف “بابلو اسكوبار ” المغرب

هـــبة بـــريس

اوقفت المصالح الامنية بمدينة طنجة أمس الخميس، شاب مغربي كان قد ظهر بقناة إسبانية قدمته باسم “بابلو إسكوبار”، كمروج رئيسي لأقراص الهلوسة (القرقوبي) بالمغرب حسب ما أفادت به مصادر متطابقة .

المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشاب يبلغ من العمر 33 سنة من مدينة طنجة، تم توقيفه بعد ابحاث وتحريات دقيقة قادتها المصالح الامنية بولاية امن طنجة، نتيجة ظهوره في القناة الاسبانية الرابعة (كواترو) .

وتبين ان الموقوف لاسوابق عدليه له حيث تم الاتفاق بينه وبين الصحفي بالقناة الاسبانية التي نشرت تقريرا حول ترويج “القرقوبي” بمدينة طنجة والمغرب ، لتقمص دور “بابلو اسكوبار” المغرب مقابل مبلغ مالي لاتقانه اللغة الاسبانية .

وتبين ان الموقوف على ذمة التحقيق، يشتغل كحارس للسيارات بإحدى شوارع مدينة طنجة، إذ جرى توقيفه بالقرب من مقبرة المجاهدين بمدينة طنجة ، حيث كشف انه يعيش في طنجة وله مجموعة من الاشخاص يشتغلون لحسابه ويحمونه من الملاحقات الامنية حسب زعمه.

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