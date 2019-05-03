يوفنتوس ضد تورينو.. رونالدو ينقذ اليوفى من الهزيمة بهدف متأخر

هبة بريس ـ رياضة

أنقذ النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام ضيفه فريق تورينو فى لقاء الديربى، والذى انتهى بالتعادل 1 – 1، وجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب “أليانز ستاديوم”، فى افتتاح مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وأنهى تورينو الشوط الأول متقدما بهدف سجله ساسا لوكيتش، بالدقيقة 18 من زمن المباراة، بعد استغلاله خطأ من لاعب الوسط البوسنى ميراليم بيانيتش، لينفرد على أثرها بمرمى يوفنتوس، ويضعها على يسار الحارس تشيزنى.

وفى الشوط الثانى نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف التعادل لفريق اليوفى فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية زميله سبينازولا، وهو الهدف رقم 100 لصاروخ ماديرا برأسه خلال مسيرته.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 89 فى المركز الأول، متفوقا بفارق 19 نقطة عن نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بينما جاء تورينو فى المركز السادس برصيد 57 نقطة.

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