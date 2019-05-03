السلطات تمنع “الاشتراكي الموحد” من قاعة لافتتاح مؤتمره الجهوي بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

علم ان الحزب الاشتراكي الموحد اضطر إلى نقل أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة من غرفة التجارة والصناعة، التي كان مقررا أن تحتضن هذا النشاط، مساء اليوم الجمعة، إلى نادي المدرس بالعاصمة الرباط، وذلك بعدما جرى منعه على بعد دقائق قليلة من عقد الجلسة الافتتاحية.

وقال مصدر هبة بريس ان أعضاء الحزب وقيادييه وجدوا قاعة غرفة التجارة والصناعة بالرباط، مغلقة في وجههم رغم حصولهم على ترخيص مسبق لاستغلالها من أجل تنظيم الجلسة المشار إليها .

وأمام هذا القرار المفاجئ ، نظم عدد من أعضاء الحزب وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بما اعتبروه منعا واستهدافا لحزبهم بسبب مواقفه المناصرة لقضايا الفئات الشعبية”.

الى ذلك ، سيتم في أعقاب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بالرباط تكريم كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان.

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