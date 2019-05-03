أكاديمية بني ملال: مدير إقليمي يتلفظ بعبارة ” بذيئة ” في اجتماع مسؤول

أثارت عبارة لا أخلاقية تفوه بها المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، خلال ترؤسه اليوم الجمعة 03 ماي 2019 لمجلس تأديبي بأكاديمية بني ملال-خنيفرة، حفيظة ممثلي الموظفين باللجان الثنائية، وكذا الأستاذ المعروض على أنظار المجلس التأديبي.

وقال حجاج عسال نقابي بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن العبارة التي تلفظ بها “لق…” لقيت احتجاجا كبيرا من طرف ممثلي الموظفين باللجن الثنائية المتساوية الاعضاء فئة الثانوي الإعدادي جهة بني ملال خنيفرة، حيث دخلوا في اعتصام بالقاعة.

وأضاف ذات النقابي أن المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة ألقى، أمام الحضور، بجميع الوثائق الخاصة بالأستاذ المعروض على المجلس التاديبي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0