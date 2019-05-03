عرقلة وفوضى بدورة مجلس جماعة طنجة والعمدة يحولها الى مغلقة

سماعيل بويعقوبي - هبة بريس

دفعت احتجاجات عدد من الاشخاص الذين اقتحموا دورة مجلس جماعة طنجة العادية اليوم الجمعة 03 ماي بمقر الجهة ، رئيس المجلس البشير العبدلاوي الى تحويل الدورة لجلسة مغلقة بعد لجوئه الى تصويت اعضاء المجلس .

واستهلت الجلسة بشكل عادي قبل ان يتدخل احد المستشارين بمجلس الجماعة عن حزب الاصالة والمعاصرة (محمد غيلان) مطالبا بالغاء الدورة لعدم قانونيتها وشرعيتها وهو ما أشر لعدد من الاشخاص الذين كانوا متواجدين داخل قاعة حاملين لافتات الجلسة للاحتجاج كلٌّ ومطالبه وتظلماته .

العبدلاوي اتهم فئة مكونة من “مائة شخص” يعمدون الى عرقلة السير العادي لدورات مجلس جماعة طنجة في كل مرة ، مشيرا الى أنهم اصبحوا معروفين لدى الجميع .

وانقسم المحتجون الى مجموعات ، حيث احتج البعض ضد نذرة المياه بعدد من المناطق فيما ندد آخرون باقصائهم من المحلات التجاربة بامغوغة ، كما عبر البعض منهم عن رفضهم بيع ارض السوق القديم ببئر الشفا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0