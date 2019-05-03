مرضى السرطان ..ادوية مفقودة تزيد من معاناة المرضى ( وثيقة )

هبة بريس ـ الرباط

يتوقف ” البروتوكول العلاجي ” لدى مرضى السرطان بسبب فقدان الادوية التي تتكلف وزارة الصحة بتوفيرها ، مما ارغم مرضى بالجهة الشرقية على الانتظار في ظل ارتفاع اثمنتها.

وأكدت مصادر هبة بريس أن فقدان ادوية اساسية في العلاج انهك المرضى من جهة ، وعائلاتهم من جهة ثانية على اعتبار ان التوجه للصيدليات مقرون بتوفير 5000 درهم كثمن لدواء مهم ورئيسي في النظام العلاجي .

” المرض الخبيث ” ونظرا لسرعته في الفتك بحياة الانسان تزداد المحن معه حينما تصبح مستشفيات المملكة فارغة من الادوية الخاصة به ، اذ تصبح المعاناة اكبر ، والامال في القضاء عليه اقل .

مريضة ، قالت لهبة بريس بنبرة حزينة ” انه منذ شهرين ونحن نعاني مع فقدان دواء ضروري في العلاج ( انظر اسفله ) ” قبل ان تعاود طلبها بالوقوف اعلاميا على معاناة المرضى حينما يصعب الوصول الى الادوية الباهضة الثمن .

ويتواجد بالمغرب تسعة مراكز لعلاج السرطان في مدن الرباط، والدار البيضاء، وأغادير، ووجدة، والحسيمة، وطنجة، ومراكش، وفاس، ومكناس، إضافة إلى مركزين متخصصين في علم الأورام النسائية، ومركزين آخرين لطب الأورام عند الأطفال بالرباط والدار البيضاء.

ورغم المجهودات المقدمة من طرف وزارة الصحة ، وإحراز تقدم لافت في التكفل بالمصابين بالسرطان خاصة بفضل مركز لالة سلمى للوقاية من السرطان، فإن هناك نقصا في التكفل بجميع حالات السرطان لعدم توفر مركز العلاج في عدد من المناطق، ناهيك على الافتقاد المتكرر لادوية تعتبر ضرورية في ” البروتوكول العلاجي ”

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