سطات.. إطلاق حملة طبية للكشف بالسكانير بلا مواعيد

محمد منفلوطي_ هــــبة بريس

يـــــــقود الطاقم الطبي والتمريضي بمصلحة الفحص بالصدى وجهاز السكانير بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وعلى مدى ثلاثة أيام ابتداء من صباح اليوم الجمعة، (يقودون) حملة طبية منسقة للتخفيف من الضغط المسجل على مستوى المواعيد المقدمة للمرضى للاستفادة من خدمات جهاز السكانير والكشف بالصدى، حيث أطلقت إدارة المستشفى بقيادة مديرها خالد رقيب مبادرة محمودة من خلال ربط الاتصال بالمرضى من حاملي المواعيد لّإجراء فحوصاتهم قبل الموعد الذي كان مقررا سلفا، وهي الخطوة التي تروم تقليص مدة الاستفادة مع العلم أن مصلحة الفحص بأجهزة السكانير والصدى تعرف اقبالا غير مسبوق للمرضى والمصابين القادمين من مختلف المناطق، مما فاقم الأزمة وساهم بشكل مباشر في طول المواعيد.

الحملة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة وامتدت حتى مساء اليوم ذاته استهدفت اجراء ما يقارب 48 فحصا بجهاز السكانير وما يقارب 38 حالة بجهاز الفحص بالصدى، مخلفة ارتياحا كبيرا بين صفوف المرضى وذويهم.

هذا ولازال مستشفى الحسن الثاني بسطات يعاني من شح الموارد البشرية وخاصة في طب الجراحة والتخدير وبعض التخصصات الاخرى، ناهيك عن الأشغال التي لازالت جارية بأروقته وساهم بدورها في طول المواعيد وخاصة فيما يتعلق بالجراحة العامة، إذ لازال العديد من المرضى البسطاء يبحثون عن موطئ قدم داخل هذا القسم للتخلص من أسقامهم وآلامهم، منهم يحلم في إزالة “المرارة”، أو غدة من الغدد، ومنهم من اشتد الألم عليه وبات يحن إلى زمن الكي والتداوي بالأعشاب.

في خضم الأحداث المتتالية، والقيل والقال، هناك أطباء شرفاء قاربوا على التقاعد ولازالوا منخرطين بجدية في العطاء ويقطعون المسافات للوصول إلى قاعات الفحص واستقبال مرضاهم، تجدهم بقسم المستعجلات أو حتى بالجناح المخصص لطب الرجال والنساء، في الوقت التي رفضت فيه فئة أخرى من هؤلاء الأطباء وخاصة من ذوي الاختصاصات ركوب قطار الصباح القادم من البيضاء صوب سطات لتخفيف المعاناة عن مرضاهم تاركة إياهم تائهين يحملون خيبة الأمل عائدين إلى قُراهم ومساكنهم، مفضلين العمل داخل المصحات الخاصة بدل خدمات الطب العمومي.

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