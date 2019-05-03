تلميذتان تتألقان في المسابقة الوطنية الأولى حول المباريات اللغوية باكادير

سعيد وعشى – الرشيدية

تمكنت صباح اليوم الجمعة 03 ماي الجاري بمدينة أكادير التلميذة فاطمة الزهراء ألمو عن مديرية الرشيدية والتلميذة منار بناجي عن مديرية ورزازات من الفوز بالمسابقة الوطنية الأولى حول المباريات اللغوية صنف اللغة الامازيغية ثانوي إعدادي، وصنف اللغة الامازيغية ابتدائي .

وكانت فعاليات المسابقة الوطنية الأولى حول المباريات اللغوية التي أشرف على تنظيمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، قد انطلقت أمس الخميس 02 ماي الجاري بمركز الاقسام التحضيرية محمد رضا السلاوي، بمدينة أكادير بحضور ممثلي الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب بمعدل تلميذ(ة) عن كل سلك في اللغات العربية والامازيغية والفرنسية والإنجليزية، والذين تمكنوا من التأهل للاقصائيات الوطنية لهذه المسابقة بعد تأهلهم في المسابقات المحلية والإقليمية والجهوية .

ليتم صباح اليوم الجمعة بحضور محمد جاي منصوري مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وممثلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وممثليها المتوجين جهويا، الإعلان عن اسماء التلاميذ المتوجين وطنيا في اللغات الأربع (العربية – الامازيغية – الفرنسية – الإنجليزية) في جميع الأسلاك (ابتدائي – ثانوي إعدادي – ثانوي تأهيلي)، والتي من بينهم التلميذة فاطمة الزهراء ألمو التي تتابع دراستها بالسنة الثالثة بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية والتي فازت بالجائزة الاولى للمسابقة صنف اللغة الامازيغية ثانوي إعدادي، والتلميذة منار بناجي عن مديرية ورزازات والتي فازت بالجائزة الاولى للمسابقة صنف اللغة الامازيغية ابتدائي .

ويأتي تنظيم النسخة الاولى للمسابقة الوطنية حول المباريات اللغوية تفعيلا للإطار المرجعي للتشبيك الموضوعاتي في المجالات الثقافية والإبداعية والفنية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وانسجاما مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، خاصة ما يتعلق بالتمكن من اللغات، وتنمية الكفايات والميول اللغوية للتلاميذ، سواء تعلق الأمر باللغتين الوطنيتين أو بتعلم اللغات الأجنبية، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية المختلفة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0