انفجار قنينة غاز يهز أحد المنازل بمدينة فاس

خالد لعروسي ـ هبة بريس

اهتز شارع بحر الأبيض المتوسط المتواجد بحي الرياض النرجس ، بمدينة فاس عشية يوم الجمعة 03 مايو 2019، على وقع انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير بأحد المنازل، دون أن يسفر عن أي ضحايا.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحادث تسبب في اندلاع حريق مهول في سطح احد المنازل المتواجدة بنفس الحي المذكور، مشيرا إلى أن الحادث ورغم خطورته فإنه لم يخلف أية خسائر ، و أنه لولا تدخل بعض المتطوعين لإخماده إلى حين وصول رجال المطافئ لكاد الحريق أن يتسبب في كارثة

وأضاف المصدر، أنه تم إخطار رجال الوقاية المدنية الذين حلوا إلى عين المكان وتمكنوا من السيطرة على الحريق بصفة نهائية، هذا وقد حلت العناصر الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب انفجار القنينة، مشيرا إلى أن صوت الانفجار خلق هلعا كبيرا وسط السكان

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0