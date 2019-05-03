التوقيت المدرسي في شهر رمضان بجهة درعة تافيلالت

سعيد وعشى - الرشيدية

أعلنت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في مذكرة وجهتها إلى المديرين الإقليميين بالجهة، عن أوقات الدراسة خلال شهر رمضان برسم الموسم الدراسي 2018- 2019.

وجاء في نص المذكرة التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها، نه على إثر اعتماد التوقيت الجديد للمملكة الذي يوافق (GMT+00) فقد قررت أكاديمية درعة تافيلالت ان تنطلق الدراسة على الساعة الثامنة والنصف، مع تقديم وقت الخروج ب30 دقيقة مساء على أساس إجراء التخفيض المناسب في الحصص المقررة لمختلف الوحدات الدراسية، كما يمكن تكييف هذه الحصص مع خصوصيات الدراسة بالعالم القروي في شهر رمضان، بالنسبة للتعليم بالسلك الابتدائي.

أما بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، فاختارت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أن يكون توقيت الدراسة بهذا الشكل، باستثناء يوم الجمعة:

الفترة الصباحية:

الحصة الأولى من الساعة 9و00 دقيقة صباحا إلى 9و45 دقيقة تليها استراحة 5 دقائق تم الحصة الثانية من الساعة 9و50 دقيقة إلى الساعة 10و35 دقيقة تليها استراحة 10 دقائق والحصة الثالثة من الساعة 10و45 دقيقة إلى الساعة 11 و30 دقائق مع استراحة 5 دقائق والحصة الرابعة من الساعة 11و35 دقيقة إلى الساعة 12 و20 دقيقة زوالا.

الفترة المسائية:

الحصة الأولى من الساعة 13و00 دقيقة صباحا إلى 13و45 دقيقة تليها استراحة 5 دقائق تم الحصة الثانية من الساعة 13و50 دقيقة إلى الساعة 14و35 دقيقة تليها استراحة 10 دقائق والحصة الثالثة من الساعة 14و45 دقيقة إلى الساعة 15 و30 دقائق مع استراحة 5 دقائق والحصة الرابعة من الساعة 15و35 دقيقة إلى الساعة 16 و20 دقيقة .

وبالنسبة ليوم الجمعة فسيكون التوقيت على الشكل التالي :

الفترة الصباحية:

الحصة الأولى من الساعة 8و40 دقيقة صباحا إلى 9و25 دقيقة تليها استراحة 5 دقائق تم الحصة الثانية من الساعة 9و30 دقيقة إلى الساعة 10و15 دقيقة تليها استراحة 10 دقائق والحصة الثالثة من الساعة 10و25 دقيقة إلى الساعة 11 و10 دقائق مع استراحة 5 دقائق والحصة الرابعة من الساعة 11و15 دقيقة إلى الساعة 12 و00 دقيقة زوالا.

الفترة المسائية:

الحصة الأولى من الساعة 13و40 دقيقة صباحا إلى 14و25 دقيقة تليها استراحة 5 دقائق تم الحصة الثانية من الساعة 14و30 دقيقة إلى الساعة 15و15 دقيقة تليها استراحة 10 دقائق والحصة الثالثة من الساعة 15و25 دقيقة إلى الساعة 16 و10 دقائق مع استراحة 5 دقائق والحصة الرابعة من الساعة 16و15 دقيقة إلى الساعة 17 و00 دقيقة .

و أكدت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت في مذكرتها أن هذا التوقيت لا يعني مواقيت إجراء الامتحانات، كما تم تحديدها في المذكرات والاستدعاءات الصادرة عن الوزارة والمتضمنة في الاستدعاءات الصادرة عن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

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