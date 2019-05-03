فدرالية النقابات الديموقراطية تصف “الاتفاق الحكومي” مع النقابات بـ “المؤامرة”

أحمد وزروتي: هبة بريس

شدد المكتب المركزي لفدرالية النقابات الديموقراطية أثناء احتفاله بفاتح ماي في كلمة ألقاهاعبد الكريم شارد عضو المكتب المركزي، على التنديد بجميع الأساليب التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع النقابات ، رافضا في الأساس العروض الهزيلة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والبعض من المركزيات النقابية.

وركز المكتب المركزي في معرض كلمته على النقط التالية :

– الرفض القاطع لنتائج الحوار الاجتماعي الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية مع بعض النقابات واعتباره مؤامرة كاملة الأطراف ضد إرادة الطبقة العاملة.

– استنكار الهجوم الذي تشنه الباطرونا على حق الانتماء النقابي.

الاستمرار في نهج سياسة التفقير والتجويع في حق الشعب المغربي من خلال الارتفاع المهول للأسعار وتجميد الأجور.

عدم احترام مضمون مدونة الشغل في نزاعات الشغل.

-التوجه نحو خوصصة المرفق العمومي بضرب مجانية التعليم والصحة.

– تبني التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية وما لهذا القرار من تأثير سلبي على الاستقرار النفسي والمادي للمواطنين.

– تضامننا اللامشروط مع كل الحراكات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية بكل من الجزائر والسودان.

– تضامننا اللامشروط مع كل الحركات الاجتماعية السلمية والحضارية المطالبة بالعدالة الاجتماعية بكل من الحسيمة، جرادة وامضر….

– سحبنا المقاربة الأمنية التي يتم التعامل بها مع احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد والتي تذكرنا بسنوات الرصاص.

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