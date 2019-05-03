مدريد: الشباك الوحيد يستهدف مغاربة مدريد وسط إقبال مكثف

مكتب هبة بريس بمدريد _ يسير الإيحيائي _

ببلدة “فوانلابرادا ” ضواحي العاصمة مدريد،كان للجالية المغربية المقيمة بالمنطقة موعد مع ” الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم” كمرحلة أولية شملت كافة القنصليات المغربية بإسبانيا، حيث ستمتد من 2 ماي إلى غاية 05 من نفس الشهر بمشاركة عدة قطاعات كوزارة العدل،الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،المديرية العامة للضرائب،كتابة الدولة المكلفة بالنقل،الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،صندوق الضمان المركزي إضافة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وجندت وزارة السيد ” بنعتيق” طاقما هاما من المسؤولين لهذه الغاية إذ تم توزيعهم على مختلف القنصليات لضمان التغطية الشاملة والإنصات لهموم ومشاكل مغاربة العالم المرتبطة بالمغرب،وإيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال مع مراعاة بعض الحالات ذات الطابع الإستعجالي والتي يتم البث فيها في عين المكان بعد مراسلات بين الموظف والإدارة التي ينتمي إليها.

وتميز هذا اليوم الذي واكبته “هبة بريس” بتوافد العديد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بمدريد وضواحيها إذ عبروا عن إستحسانهم لهذه البادرة الطيبة التي تدخل في إطار تقريب الجالية من الخدمات الغير متوفرة داخل القنصليات والتي كانت بالأمس القريب تشكل هاجسا كبيرا لهؤلاء سيما وأن فترة العطلة السنوية لا تمكنهم من معالجة بعض المشاكل المرتبطة بالقضاء والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب نظرا لضيق الوقت والمساطر المعقدة التي تمر بها تلك الإجراءات.

تزامنا مع هذا اليوم الذي يشكل نقطة مهمة في إعطاء أهمية خاصة وبالغة لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر والتي أكدها ولا زال صاحب الجلالة محمد السادس عبر خطاباته السامية إيمانا منه بالدور الإيجابي لهذه الفئة من المواطنين،قامت السيدة “كريمة بنيعيش” سفيرة المغرب لدى إسبانيا بزيارة تفقدية لهذا الشباك، وتجولت في جميع أقسامه،كما قدمت لها شروحات مستفيضة حول طريقة العمل المعتمدة في مثل هذه اللقاءات.

وحضر إلى جانب أفراد الجالية المغربية رؤساء الجمعيات الذين ساهموا كذلك في طرح بعض الإشكاليات التي يعاني منها مغاربة إسبانيا كإستبذال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية وأثمان البواخر الملتهبة التي تستنزف جيوب المغاربة في فترة الذهاب والعودة.

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