ردا على القرار الأممي الأخير ..”البوليساريو” تنفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية

هبة بريس ـ الرباط

اورد اكثر من مصدر ان جبهة البوليساريو قامت بـ “سلوكات استفزازية ” وذلك مباشرة بعد القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة المينورسو في الصحراء.

وقالت ذات المصادر ان جبهة البوليساريو الانفصالية بقيادة ابراهيم غالي زعيم الجبهة، قامت بمناورات بالذخيرة الحية يوم الأربعاء الماضي ونفذت “مشروع تكتيتكي بالذخيرة بقاعدة الشهيد هداد العسكرية.

وقالت وسائل اعلام موالية للجبهة أن غالي تابع عرضاً حول فكرة التمرين وخطة تنفيذه في مختلف مراحله، كما حضر بميدان الرمي والمناورات الخاص بالمدرسة، حيث تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذته الوحدات المتخرجة.

ويبدو أن القرار الأممي الأخير “شكل إحباطا جديدا لقيادة الجبهة الانفصالية، ووضعها في موقف حرج في التسويق لوهم الانفصال .

وكــان السفير الدائم للرباط في الأمم المتحدة، عمر هلال، قال ع “إن البوليساريو ومن يقف خلفها يجب أن تدرك أن العالم قد تغير وأن زمن الانفصال ولى”.

وتابع عمر هلال أن الرباط تعتبر أن مبادرة “الحكم الذاتي” الذي قدمها المغرب في 2004 تظل “الحل الوحيد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ”.

واعتبر هلال، في مؤتمر صحفي، في مقر الأمم المتحدة، أن “التوافق هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع، والحكم الذاتي هو الحل الوحيد، الذي يمكن أن نأمله”

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