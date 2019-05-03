رونالدو يلمح إلى “العودة لبيته”: منحت الكثير لهذا النادي

هبة بريس - وكالات

مع اقتراب الموسم من نهايته، تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مشواره السابق في ريال مدريد الإسباني، وعن رغبة جماهير الفريق الملكي بعودته للفريق.

ورحل رونالدو عن صفوف العملاق الإسباني الصيف الماضي، منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل قرابة 100 مليون يورو، مما زعزع أسهم بطل أوروبا، الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه محليا وأوروبيا بعد رحيل “الدون”.

وفي مقابلة مع صحيفة “إل بايس”، قال رونالدو: “الناس في مدريد يحبونني. إنهم يوقفونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، ويقولون هذا المنزل (ريال مدريد) هو منزلك. هذا شيء أحب سماعه دائما”، فيما اعتبر تلميحا إلى إمكانية العودة إلى “سانتياغو بيرنابيو”.

وأضاف: “لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا. جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي”.

ومن ناحية أخرى، هاجم رونالدو منتقديه، وكل من يعتقد أن حياته “سهلة” لأنه ثري، حيث قال: “يرونني الناس كأنني شخص بلا مشاكل بسبب أموالي. يظنون أن الأموال تلغي جميع المشاكل”.

وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع فريقه الجديد يوفنتوس، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.

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