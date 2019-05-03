إيقاف عنصر آخر للاشتباه في علاقته بأفراد خلية طنجة

هبة بريس

أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الأبحاث الجارية بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” التي تم تفكيكها صباح اليوم الجمعة 03 ماي بمدينة طنجة، مكنت من إيقاف عنصر آخر بهذه المدينة، وذلك للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية.

وذكر المكتب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ بأنه تمكن في وقت سابق اليوم من إيقاف 8 متطرفين بمدينة طنجة موالين لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.

وأضاف البلاغ أن البحث لا يزال جاريا مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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