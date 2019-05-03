مقتل وإصابة عشرات السودانيين بحادث مروري في مصر

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول مصري، الجمعة، إن 5 سودانيين وسائق مصري قتلوا في حادث مروري بجنوب البلاد.

وأضاف محافظ قنا (جنوب القاهرة)، اللواء عبد الحميد الهجان، أن السودانيين كانوا يسافرون من السودان إلى العاصمة المصرية عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة على طريق صحراوي.

وأوضح الهجان أن 49 سودانيا، إضافة إلى مصري، آخر أصيبوا في الحادث، حسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وتعد حوادث الطرق شائعة في مصر، وغالبا ما تكون بسبب سوء حالة الطرق، وعدم تطبيق قوانين المرور بشكل صارم.

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