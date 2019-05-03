لصا وكالة بريد المغرب بالجديدة يكشفان عند إعادة تمثيل الجريمة عن ملابساتها

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجرتها تخت إشراف وقيادة رئيسها العميد الإقليمي مصطفى رمحان، تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من فك لغز عملية الاقتحام والسرقة التي استهدفت، في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، وكالة بريد المغرب، الكائنة على الطريق المؤدية من عاصمة دكالة إلى المنطقة الصناعية للجرف الأصفر، وتحديدا على مقربة من مؤسسة تربوية للتعليم الخصوصي. حيث توصلت إلى تحديد هويتي شخصين متورطين في النازلة الإجرامية، ويتعلق الأمر بالمدعو (مراد)، الذي الذي يتحدر من دوار متاخم من جهة الشمال لمنتجع سيدي بوزيد، حوالي 4 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة؛ وكذا، شريكه المدعو (سعد)، اللذين تم إيقافهما في اليوم ذاته.

هذا، وتكون الشرطة القضائية فكت في ظرف وقت قياسي، لغز السرقة التي استهدف بها اللصان ناظمتين إلكترونيتين من داخل وكالة بريد المغرب، وتكون من ثمة، أزالت جميع الفرضيات والاحتمالات علاقة ب”الطبخة الداخلية” (cuisine interne)، والتي تم استحضارها، سيما بالنظر إلى كون الحاسوبين اللذين تم سرقتهما، دون مبالغ مالية أو أشياء أخرى، يتضمنان معطيات وبيانات ذات صلة بالعمل وبالعمليات التي تجريها الوكالة البريدية.

ومساء اليوم ذاته، أعاد اللصان اللذان تم اقتيادهما من قبل الشرطة القضائية إلى مسرح النازلة، تمثيل أطوار الجريمة التي ارتكباها، بجميع ظروفها وملابساتها، تحت أنظار العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم جنبات وكالة بريد المغرب، التي استهدفت بالاقتحام والسرقة.

وبالرجوع إلى وقائع النازلة، فإن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، قد أجرت، صباح الخميس الماضي، المعاينات والتحريات الميدانية، إثر تعرض وكالة بريد المغرب بالجديدة.

وكان مدير الوكالة البريدية اكتشف، عندما كان يهم بالالتحاق بعمله صباحا، تعرضها للاقتحام من قبل مجهولين. ما استدعى تدخل السلطات الأمنية والمحلية التي انتقلت لتوها بمختلف توليناتها، وعلى رأسها رئيس مصلحة الشرطة القضائية ومساعده، وتقنيو مسرح الجريمة والمصلحة التقنية والعلمية، والدائرة الأمنية، والهيئة الحضرية.

هذا، وعلمت الجريدة أن عملية التسلل إلى داخل وكالة بريد المغرب، كانت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بكسر زجاجا بابها الرئيسي من أسفله بحجر، وتم الاستحواذ فقط على ناظمتين إلكترونيتين، دون أية مبالغ مالية.

إلى ذلك، فإن ما يكون سهل عملية الاقتحام، هو كون الكاميرا المثبتة في الواجهة الأمامية لوكالة بريد المغرب، التي تطل على أهم شوارع المدينة، واللصيقة بمقهى، وبوكالة مالية أخرى، لم تكن (الكاميرا) مشغلة.. كما أن الحارس الليلي كان وقت وقوع النازلة، خارج التغطية.

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