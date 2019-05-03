الشوباني في مواجهة الاعلام بجهة درعة تافيلالت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبرت منابر إعلامية بجهة درعة تافيلالت، عن استنكرها من اقصاءها من حضور تغطية فعاليات الملتقى الإقتصادي الدولي الذي ستحتضنه مدينة تنغير يومي 28 و 29 يونيو المقبل 2019 .

وتأتي ردة فعل المنابر الاعلامية، بعد أن نشر مجلس الجهة بلاغ التظاهرة دون أن يتضمن الهويات البصرية للمنابر الجهوية، في حين تضمن فقط عددا من المنابر الاعلامية الوطنية.

وعبر عدد من الفاعلين الإعلامين في وسائل التواصل الإجتماعي عن غضبهم من قرار مجلس الجهة إبعاد المنابر الجهوية عن هذه التظاهرة الممولة من المال العام للجهة، في الوقت الذي ترتفع الأصوات لوضع تصور حكومي لدعم الصحافة الجهوية التي تتخبط في عدة مشاكل.

يذكر أن العلاقة بين مجلس الجهة والمنابر الإعلامية خاصة التي تصدر من الجهة تعرف تشنجا كبيرا، أدى إلى قطيعة بين الطرفين، وهو نفس الشيء بجهة سوس ماسة التي استنكر فيه الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أسلوب الوالي ” حجي” في اقصاء المنابر الاعلامية في حضور الانشطة الرسمية.

و تجدر الاشارة أن جهة درعة تافيلالت تصدر منها 3 جرائد إلكترونية فقط، بعد أن تمكنت من تسوية وضعيتها القانونية وفقا لمدونة الصحافة والنشر الأخيرة.

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