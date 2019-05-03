بتراب إقليم الجديدة.. التلقيح للحماية من الأمراض

أحمد مصباح – الجديدة

احتفلت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الجديدة بالأسبوع الوطني للتمنيع تحت شعار :”من أجل الحماية من الأمراض لنواصل التلقيح”، خلال الفترة الممتدة من 22، وإلى غاية 28 أبريل 2019. حيث يهدف هذا الأسبوع إلى تحسيس المواطنين بأهمية وإيجابيات التلقيح، بأعتباره أنجع وسيلة لحماية صحة السكان.

وبهذه المناسبة، نظمت المندوبية خلال هذه الفترة حصص تحسيسية بمختلف المراكز الصحية بالإقليم، لفائدة الآباء والأولياء بضرورة التلقيح، وقامت بفحص سجلات التلقيح لاستدراك التلقيحات المتأخرة للأطفال، بغية استكمال التلقيحات، حسب الجدول المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة. كما تم تنظيم يوم تحسيسي لفائدة المستفيدات من النادي النسوي، التابع للمندوبية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة، من أجل توعية أمهات الغد والأمهات منهن بايجابيات التلقيح. وتعزيزا لهذه الحصص التحسيسية، تمت تعبئتها بشرائط وملصقات ومطويات تتمحور حول :

أهمية التلقيح للوقاية والحماية من الأمراض الخطيرة؛

التلقيح حماية آمنة و ذو جودة عالية؛

التلقيح متوفر ومجاني؛

أهمية استكمال واحترام مواعيد الجدول الوطني للتلقيح.

هذا، فإنه بفضل التلقيح، تراجعت نسبة الوفيات والإعاقات بشكل كبير، وتناقصت حالات المرضى، وتحسنت صحة الساكنة بالعالم.

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