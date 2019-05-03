مصرع قاصر جرفته مياه قناة زرابة بالعطاوية‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن قناة “لاروكاد” المعروفة بزرابة جرفت زوال يوم امس الخميس جثة طفل يبلغ من العمر 12 عشرة سنة، وقد شوهدت حالة استنفار أمني بمحيط المجرى السقوي “زرابة” بمركز بلدية العطاوية بعد مصرع طفل الذي تمكن والده من النجاة بأعجوبة من الغرق بمساعدة بعض المارة، حيث لم تفلح جهوده في إنقاذ ابنه بسبب ارتفاع منسوب مياه القناة مما تسبب له في الإجهاد .

واوضحت ذات المصادر، أن الاب كان يقود دراجة ثلاثية العجلات متوجها من دوار المعازيز نحو السوق الأسبوعي الخميس قبل أن يفقد السيطرة على مقودها لتسقط وسط المجرى المائي “زرابة” التي حصدت في الآونة الاخيرة العديد من الأرواح من مختلف الأعمار.

وإلى ذلك، حلت مصالح الامن بعين المكان يتقدمهم رئيس الدائرة الامنية العطاوية ومصالح السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي تسابق الزمن من أجل انتشال جثة الطفل، حيث تم نصب شباك على مستوى القنطرة المتواجدة على الطريق الجهوية 208 الرابطة بين مدينة العطاوية ومراكش على أمل انتشال جثة الغريق.

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