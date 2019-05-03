ماليزيا تفرج عن متّهمة باغتيال الأخ غير الشقيق لكيم

هبة بريس - وكالات

أفرجت السلطات الماليزية عن فيتنامية اعتقلت بتهمة المشاركة في اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في 2017، وذلك بعدما أسقطت عنها تهمة القتل وأدانتها بتهمة التسبّب بجروح، بحسب ما أفاد محاميها.

وقال المحامي هشام تيه-بوه-تيك لوكالة فرانس برس إنّ موكّلته دوان ثي-هونغ (30 عاماً) خرجت من سجنها الواقع قرب العاصمة كوالالمبور قرابة الساعة السابعة والثلث صباحاً (23,20 ت غ الخميس).

وكانت النيابة العامة الماليزية التي تعرضت لضغوط من الدبلوماسية الفيتنامية أسقطت في الأول من أبريل عن الشابة تهمة القتل ووجّهت إليها تهمة جديدة هي التسبّب بجروح بواسطة سلاح خطر.

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