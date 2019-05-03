الملك يبرق الرئيس البولوني: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولونيا السيد أندرزيج دودا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني والمتمنيات للسيد أندرزيج دودا بموفور الصحة والهناء، وللشعب البولوني الصديق بمزيد التقدم والرخاء.

وجاء في هذه البرقية “أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل السير قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والارتقاء بها إلى مستوى أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا”.

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