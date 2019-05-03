درك شفشاون يفك لغز جريمة “تينزا” التي راح ضحيتها تاجر أبقار

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

تمكنت مصالح المركز القضائي بشفشاون من حل لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها سبعيني ليلة 22 من الشهر الماضي بدوار “تينزا” جماعة وقيادة بني دركول _ شفشاون _ بعدما كان يهم الذهاب إلى السوق.

وأفضى البحث والتحري الذي باشرته مصالح المركز القضائي فور علمها بجريمة القتل التي هزت المنطقة وروعت ساكنتها إلى توقيف ثلاث مشتيه فيهم من بينهم سائق الضحية ومستخدم آخر إضافة إلى شخص آخر ينحذر من مركز “بن قريش” إقليم تطوان والذين عملوا على قتل الضحية وسلبه مبلغا ماليا مهما كون الأخير كان يتاجر في الأبقار ومعروف داخل أوساط الفلاحين.

هذا ووضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن إجراءات الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة لتعميق البحث وتحديد الدوافع الرئيسية وراء الجريمة.

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