إعلان خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا رسميًا

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدّث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، عن خطبتها على كلارك جايفورد، الذي تربطها علاقة به منذ أمد طويل، بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

ويقدم جايفورد، البالغ 41 عامًا من العمر، برنامجًا تلفزيونيًا عن الصيد، ويعتني بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر 10 شهور، بينما تدير أرديرن، البالغة 38 عامًا، شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها في بداية العام 2018، واعتبره كثيرون رمزًا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية.

وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو العام 1990.

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