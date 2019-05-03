تقرير أمريكي ..النشاط الاجرامي في جميع أنحاء المغرب لايزال معتدلا

هبة بريس – الرباط

كشف تقرير أعده المجلس الاستشاري للأمن الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن ارتفاع في عدد الجرائم في بعض المدن المغربية، كما نبه إلى خطر الهجمات الإرهابية .

وذكر التقرير أن الجرائم الأكثر شيوعا في المغرب هي الجرائم البسيطة، مثل النشل والسطو والسرقة، والتي تتركز في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية كالمواقع السياحية والأسواق والمهرجانات.

وأفاد المجلس الاستشاري أنه بسبب قلة توفر الأسلحة النارية في المغرب، فإن الجرائم العنيفة تعرف استخدام الأسلحة الحادة مثل السكاكين والسيوف أحيانا.

وذكر التقرير أن المصالح الأمنية قامت بإلقاء القبض على 37851 شخصا في 2018 لارتكابهم جرائم تتضمن إضرارا بالممتلكات، وفككت 495 شبكة إجرامية تتعلق بالسرقة العنيفة والمسلحة.

وأضاف التقرير بأن « تواتر وشدة النشاط الإجرامي في جميع أنحاء المغرب لا يزال معتدلا على الأرجح ».

وأورد المصدر ذاته أن معظم الجرائم المرتكبة ضد السياح والزوار الأمريكيين تقع في المدن الكبرى، خصوصا في مراكش والدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط.

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