إلطرات الجيش الملكي تصدر بيانا مشترك حول قرار منع الجمهور في الديربي

هبة سبور

أصدر فصيلي إلطرا عسكاري وبلاك ارمي المساندين لفريق الجيش الملكي بيانا مشترك ينددان فيه بقرار منع الجماهير من الحضور لمباراة الديربي الرباطي والذي من المنتظر أن يجمع فريق الفتح الرياضي بنظيره الجيش الملكي برسم الجولة 27 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين بملعب مولاي الحسن يوم السبت القادم .

وجاء في البلاغ :”تفاجئنا صباح اليوم ببيان ولاية الامن القاضي بخوض مباراة فريقنا ضد الفتح الرياضي بدون جمهور مع التحفظ عن ذكر أي سبب واضح في ضرب سافر لما قيل عن منع اجراء المباريات بدون جمهور من طرف وزارة الداخلية و الجامعة”

وطرحت المجوعتين عدة اسئلة حول الموضوع تمحورت حول استهداف الفريق دون غيره , وغياب ردة فعل من الإدارة واتهامها بالتواطؤ في هذه المؤامرة من أجل اخراس الجماهير التي كانت تنتقد طريقة تسيرهم وفشلهم طيلة السنوات الماضية .

كما رفضت المجموعتان إلصاق أي صورة نمطية لدى الشعب المغربي تتعلق أساسا بكون جماهير الجيش مشاغبة وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تأطير الجمهور في ظل غياب الجمعيات الوصية على هذا المجال .

وختمت مجموعات الكورفا تشي البيان برفضها لهذا المنع و وتوعدت جميع الاطراف بإيصال صوتهم و ابداء رأيهم حول كل ما يخص تسيير الفريق و المؤامرات التي تحاك ضده حتى من طرف الادارة بصفة خاصة .

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