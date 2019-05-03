الصحراء المغربية .. فرنسا تجدد موقفها الداعم لحل سياسي عادل

هبة بريس

جددت فرنسا الخميس ” إرادتها في أن يتم تنفيذ حل سياسي عادل،دائم ومقبول من لدن الاطراف”، لقضية الصحراء، معتبرة ان مخطط الحكم الذاتي يشكل “أساسا جديا وذا مصداقية للمفاوضات”.

وقالت الناطقة باسم وزارة أروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في لقاء مع الصحافة عبر البوابة الالكترونية للوزارة أن ” فرنسا تشيد بتبني القرار 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجدد مهام بعثة المينورسو.وتذكر بدعمها التام لهذه البعثة، التي تضطلع بدور أساسي لفائدة السلم والاستقرار في المنطقة.” واضافت المتحدثة في رد على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع القرار الاممي المذكور الذي تم اعتماده الثلاثاء الماضي أن “فرنسا تجدد ارادتها في ان يتم تنفيذ حل سياسي عادل،دائم ومقبول من قبل الاطراف.وتعتبر في هذا الصدد ان مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد اساسا جديا وذا مصداقية للمفاوضات “.

وأكدت أن فرنسا “ستواصل دعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام ،هورست كولر، والمسلسل الذي أطلقه في جنيف في دجنبر الماضي،وتم تعزيزه في مارس، والذي جمع المغرب وجبهة البوليساريو ، والجزائر وموريتانيا.” ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اول امس الثلاثاء، مهمة بعثة )المينورسو) لستة أشهر، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

كما اشاد مجلس الامن الاممي في قراره بالجهود ” الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق تقدم في هذا المسلسل الذي يهدف الى تسوية النزاع”

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