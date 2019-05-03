طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن تهم سحب غير مستقرة قد تعطي زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد وهبات تحت الرعد فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس، وكذلك في هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وفي الريف والواجهة المتوسطية ومن المحتمل ان تمتد نحو السهول الشمالية.

كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة بالسواحل الواقعة بين أكادير وطرفاية، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة شمال ووسط البلاد الى صافية بباقي المناطق.

كما ستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي -الغربي شمال الاقاليم الجنوبية، ومعتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية وجنوب البلاد ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، وستكون مابين 14 و17 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الاقاليم الجنوبية، وستكون مابين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 20 و28 درجة بكل من الشمال ووسط وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 27 و35 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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