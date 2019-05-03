استئنافية وجدة تخفف الاحكام القضائية لمعتقلي حراك جرادة

التحكم في النص :
هبة بريس : وجدة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية مساء اليوم الخميس 02 ماي الجاري بتخفيض الاحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة بتاريخ 17 يناير 2019 على الشكل الآتي :
مصطفى ادعينن 15 اشهر
أمين مقلش 15 اشهر
عبد العزيز بودشيش 15 اشهر
عبد الوهاب ايت أحمد 15اشهر
عبد اللطيف بن عمرات 18 اشهر
حميد فرزوز 20اشهر
الميلود بوراصي 18 اشهر
حسن غوماتي 18 اشهر
رضا بزة 18 اشهر
الطاهر الكيحل 20 اشهر
يحي الكيحل 20اشهر
محمد حشباي 20 اشهر
محمد حشباي 20 اشهر
محمد مسعودي 18 اشهر
ابراهيم لبخيت 20 اشهر
يحي القندوسي 20 اشهر
عبد القادر موغلي 18 اشهر
رضوات آيت ريموش 6 اشهر موقوف التنفيذ
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0