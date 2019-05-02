200 مليار سنتيم سنوياً مصاريف شخصية لإمبراطور اليابان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد 3 عقود حافلة، أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو، الثلاثاء الماضي، تنازله عن العرش في القصر الإمبراطوري، لينهي ولاية سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة، وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب.

وأكيهيتو (85 عاما) أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يُعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية.

وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام.

ووالده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، اعتبر “إلها حيا” حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945، عندما تخلى عن مكانته المقدسة.

ولعب الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو، التي تزوجها قبل 60 عاما، وهي أول امرأة من الشعب تتزوج وريث إمبراطوري، دورا نشطا كرمز للمصالحة والسلامة والديمقراطية.

وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيم لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.

وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء، فيما سار خلفه أحد أفراد الحاشية الملكية مرتديا ثوبا أبيض، حاملا السلسلة فيما حمل شخص آخر السيف.

ووفق “يوهي موري”، وهو كاتب، وصحفي عمل لسنوات مراسلاً محلياً في قصر الإمبراطور، في كتاب أصدره عام 2003 سلسلة معلومات حول الحياة والمصاريف المخصصة للعائلة المالكة، وكانت كلها غير معروفة قبل ذلك الكتاب.

يحصل الإمبراطور الياباني سنوياً على 200 مليون دولار لمصاريفه أي ما يعادل ” 200 مليار سنتيم” . ويصرفها الإمبراطور على أسلوب حياة باذخ.

للإمبراطور 4 أطباء حاضرون لخدمته على مدار الساعة، 5 رجال يساعدونه على اختيار وارتداء ملابسه، إضافة إلى 160 عاملاً منزلياً يخدمون الأسرة و25 طاهياً يحضرون الطعام يومياً.

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