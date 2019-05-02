تشيلسى يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الأوروبي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حقق فريق تشيلسى الإنجليزى رقما قياسيا فى الدورى الأوروبى، بعد تعادله الإيجابى بنتيجة 1-1، والذى حققه أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت فى ذهاب نصف نهائى المسابقة.

وحافظ الفريق اللندنى على عدم الخسارة فى البطولة للمباراة الـ 16 على التوالى فى البطولة، حيث فاز فى 14 مباراة وتعادل فى اثنين، ليكسر رقم أتلتيكو مدريد الإسبانى (حامل اللقب) فى البطولة.

ولم يتعرض أتلتيكو مدريد للخسارة فى 15 مباراة متتالية فى الدورى الأوروبى فى الفترة من نوفمبر 2011 وحتى أكتوبر 2012.

ويكفى البلوز التعادل السلبى فى لقاء الاياب أمام فرانكفورت الذى سيقام يوم الخميس المقبل على ملعب “ستامفورد بريدج” للتأهل للمباراة النهائية.

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