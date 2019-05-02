الاتحاد الاوروبي يكشف عن موقفه حيال تجديد مهمة المينورسو بالصحراء

هبة بريس ـ و م ع

أشاد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بتجديد مهمة المينورسو في القرار 2468 لمجلس الأمن، والذي صادق عليه في 30 أبريل الأخير، معربا عن دعمه لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية، قائم على التوافق.

وأوضحت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ” المينورسو تضطلع بدور هام في ضمان الاستقرار على الميدان، ومن خلال دعم مسلسل الأمم المتحدة من أجل الصحراء “.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ” يدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد هورست كولر، وكذا من طرف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف )..( قائم على التوافق، في إطار احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة “.

ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء، مهمة بعثة )المينورسو) لستة أشهر، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

كما رسخ القرار، مرة أخرى، دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” و”قائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية.

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