السجن 10 أعوام بحق أمريكي مجنس خطط لتفجير مترو نيويورك

هبة بريس ـ وكالات

اصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الخميس، حكما بالسجن 10 أعوام بحق الأمريكي، نجيب الله زازي، المتهم بالضلوع في محاولة فاشلة لتفجير شبكة مترو الأنفاق في نيويورك.

وذكرت شبكة “ABCNews” الإخبارية الأمريكية أن المتهم (33 عاما)، وهو أفغاني حصل على الجنسية الأمريكية، تلقى تدريبا على تصنيع المتفجرات من عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي، بعد سفره إلى باكستان عام 2008.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن زازي كان يخطط لشن هجوم في مترو نيويورك بالتزامن مع إحياء الذكرى الثامنة لهجمات 11 سبتمبر 2001، لكن مخططاته كشفت وجرى اعتقاله في العام 2009، واعترف بالتهمة الموجهة إليه، وهي “مؤامرة” لشن هجمات إرهابية في أماكن مختلفة من الولايات المتحدة.

وأشارت “ABCNews” إلى أن زازي كان يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن المؤبد، غير أنه حصل على حكم مخفف بعد أن قدم معلومات مهمة لسلطات مكافحة الإرهاب الأمريكية منذ اعتقاله عام 2009.

ومن المنتظر أن يفرج عن المتهم بعد أن قضى فعليا نحو 10 أعوام في السجن.

وكان وزير العدل الأمريكي، الأسبق إيرك هولدر، قد وصف محاولة تفجير شبكة مترو الأنفاق في نيويورك بأنها كانت تمثل “واحدة من أخطر التهديدات للولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر”.

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