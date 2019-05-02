حرب ” المربعات الاسمنتية ” تندلع بشتوكة

ع بركة ـ هبة بريس

لم تجد السلطات العاملية باشتوكة أيت باها، طريقا أخر يمكن من خلاله التحاور مع سكان منطقة ” تينهمو” التابعة لجماعة الصفاء في احتجاجهم امام عمالة الإقليم، قبل يومين، سوى تسخير القوات العمومية لتفريق التظاهر.

فالسؤال الحقيقي يكمن في أين كان اعوان السلطات المحلية ، إبان تقسيم الاراضي بالمنطقة، وبعدها عملية البناء ، وبعد تكاثر ” المربعات الاسمنتية” وتخوفت السلطات من سقوط بعض ” الرؤوس” انتهجت أسلوب تنفيد قرار لهدم عدد من البنايات شيدوها بطريقة عشوائية ولم تحترم المساطر القانونية بحسب رأي السلطات الاقليمية.

وحسب مصادر اشتوكة ابريس فقد تم اللجوء لاستعمال القوة لفض الإحتجاج بعد اعتراض المحتجين السير العام بالطريق الرئيسية لبيوكرى قبالة عمالة الإقليم، وعدم رضوخهم لتوجيهات رجال الأمن لفسح المجال لمرور السيارات.

شرارة المواجهات اندلعت بعد ارغام العشرات من المحتجين، بعد تنظيم مسيرة بشوارع المدينة، مما تطلب تعزيزات أمنية ، انتهت بمواجهات خلفت إصابات في صفوف المحتجين .

ولازالت جل الجماعات الترابية بأقاليم سوس، لم تتوفر بعد على وثائق التعمير، مما يساهم في البناء العشوائي، الذي أصبح مجالا خصبا للبعض للاغتناء، ولعلى اللقاء الوزاري الذي ترأسه سعد الدين العثماني بأكادير، ضيع الفرصة أمام المنتخبين، لتبليغ الحكومة بأهم الاشكاليات التي تواجهها جهة سوس ماسة، بسبب غياب وثائق التعمير.

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