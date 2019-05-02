رئاسة النيابة العامة توقع اتفاقية شراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان

هبة بريس ـ الرباط

تم اليوم الخميس 02 ماي 2019 على الساعة الثالثة بعد زوالا بمقر رئاسة النيابة العامة التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.

وحسب بلاغ صحفي، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني، فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان، وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الانسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين.

واعتبر البلاغ، على أن إطار هذه الاتفاقية يأتي في ظل أدوار مهام رئاسة النيابة العامة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات الماسة بها وتفعيلا لتوجهات رئاسة النيابة الرامية إلى تعزيز قدرات قضاة وموظفي النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز سبل التعاون في هذا الشأن، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك ودعم أواصر التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الانسان، وانطلاقا من اهدافهما المشتركة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0