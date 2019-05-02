برلمانيون مغاربيون يطلقون نداء لإلغاء عقوبة الإعدام

هبة بريس ـ متابعة

أطلق برلمانيون مغاربيون نداء لإلغاء عقوبة الإعدام بالدول المغاربية، معتبرين هذه العقوبة “تكرس روح الانتقام والتأثر وتشكل خطراً على الحق في الحياة وعلى الحقوق الأساسية للإنسان”

ويرى برلمانيون و برلمانيات من تونس الأعضاء بالائتلاف التونسي، ومن برلمان موريتانيا أن إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من المنظومة التشريعية الجنائية بالمجال المغاربي”من صميم قناعاتنا ومسؤوليات البرلمانيات والبرلمانيين وضمن مخططاتنا وأنشطتنا البرلمانية حاضراً ومستقبلا ”

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وأعلن البرلمانيون التزامهم ” القاطع بالتنسيق بيننا ولَمّ الجهد من داخل مؤسساتنا ومن خلال لقاءاتنا الثنائية والجماعية محلياً وإقليمياً ودولياً، من أجل الدفاع عن الحق في الحياة وعن كل مظاهرها، ومنها بالأساس إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من كل المنظومات التشريعية الجنائية بدولنا المغاربية». واعتبروا أن استمرار صدور أحكام بالإعدام لم يعد له موقع ولا معنى بعد تجميد تنفيذها سنوات بمنطقتنا، وبعد أن أثبتت الدراسات أن عقوبة الإعدام لا يمكنها أن توقف الجريمة أو تحد من امتداداتها، وتدعو إلى إقرار الإصلاحات القانونية والقضائية الجوهرية بمقاربات حقوقية تعزز الحكامة والفعالية والكفاءة في أجهزة العدالة والمساعدين لها”

وناشد المشاركون حكومات المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بخلق كل الظروف واستثمار كل الإمكانيات لحماية حقوق السجناء وأنسنة السجون والعمل بصفة خاصة من أجل رفع كل المعاناة عن المحكوم عليهم بالإعدام القابعين في السجون في أوضاع استثنائية مخلة أحياناً بمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، وفِي مقدمتها احترام قواعد منديلا، كما ناشدوا السلطات المعنية بتحويل عقوبة الإعدام في حقهم إلى عقوبة بديلة

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