المغرب والإتحاد الأروبي يؤكدان على تجديد وتوسيع الشراكة المغربية الأوروبية

هبة بريس ـ و م ع

أجرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي ، تم خلالها التأكيد على أهمية العمل على تجديد وتوسيع الشراكة المغربية الأوروبية والتفعيل الأمثل لمختلف الآليات الأوروبية الجديدة في إطار برامج ومشاريع مشتركة ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ، أن الجانبين نوها بالمناسبة بمستوى وجودة الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، حيث تمكنا من تجاوز مجموعة من العوائق، بشكل يفتح آفاقا جديدة وواسعة للشراكة الاستراتيجية في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت المباحثات ، بحسب البلاغ، إمكانيات الشراكة عبر برامج التعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية الصديقة، في إطار المقاربة المغربية من أجل المساهمة في خلق شروط التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية واستثمار الفرص الواعدة للقارة.

وجدد المفوض الأوروبي ، خلال اللقاء ، التأكيد على الأهمية الخاصة التي يحظى بها المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين الطرفين والاستقرار الذي تنعم به المملكة ونجاعة النموذج المتميز الذي طورته من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهته تطرق رئيس الحكومة لآفاق أهم الإصلاحات التي يعرفها المغرب ، خاصة على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية والرفع من حكامة برامجها وتحقيق العدالة الضريبية وتجويد مناخ الأعمال والرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام ومواكبة الجهوية المتقدمة وغيرها من الأوراش الاستراتيجية الكبرى.

للإشارة فإن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، يقوم بزيارة عمل للمغرب ، حيث سيشارك بالخصوص في فعاليات الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الجبايات المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري .

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