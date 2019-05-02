مبادرة إنسانية.. الحموشي يخصص مبالغ مالية لأرامل موظفيه برمضان

هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم تخصيص مبلغ مالي استثنائي لـ 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وذكر بلاغ للمديرية ، أن ” المدير العام للأمن الوطني قرر صرف مبلغ مالي استثنائي لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة ” .

وأضاف البلاغ أن مصالح المديرية خصصت غلافا إجماليا مهما لهذه المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لدعم وإسناد فئة أرامل أسرة الأمن الوطني بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وحسب البلاغ ، فإن هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني تأتي في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق، وكذا في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر الاتصال مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم.

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