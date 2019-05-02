الجمارك تداهم مستودعا لتخزين المواد الغذائية المهربة بالفنيدق

اس.بويعقوبي - هبة بريس

داهمت مصالح الجمارك اليوم الخميس مستودعا للمواد الغذائية المهربة بمدينة الفنيدق حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة عبر الثغر السليب (سبتة) .

العملية التي تاتي قبل ايام قليلة على حلول شهر رمضان وبحضور سلطات المدينة ، مكنت عناصر الجمارك من حجز أطنان من المواد الغذائية المهربة والتي يعمد مهربوها الى توزيعها على عدد من المحلات التجارية بالمنطقة والجهة ككل وبالتالي وصولها الى بيوت المواطنين دون مراعاة لشروط السلامة الصحية ومدة صلاحية بعض المواد الغذائية .

مصادرنا اكدت ان هذه المداهمة تدخل في اطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمحاربة كافة اشكال التهريب .

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