برلماني لـ”بلافريج ” : رسالتك “حول قانون العفو العام عن معتقلي الريف “وجهت للعنوان الخطأ

هبة بريس ـ الرباط

قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الأندلوسي، ردا على الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج ، لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بـ”عرقلة مقترح قانون تقدم به للعفو العام عن معتقلي الريف”إن “الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة سياسية فارغة، وأنها رسالة مغلوطة وجهت للعنوان الخطأ”.

وتساءل ذات المستشار، عن السبب وراء عدم توجيه بلافريج العتاب لرئيس لجنة العدل والتشريع، الجهة التي وضع عندها مقترحه، والتي يرأسها فريق من المعارضة، مردفا “بل لماذا لم يسائل بلافريج رئيس مجلس النواب، على اعتبار أنه هو من يحيل المقترحات على اللجن، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس”.

وأكد الأندلوسي، أن ملف الريف يحتاج إرادة سياسية حقيقية لجميع الأطراف بعيدا عن عقلية تسجيل الأهداف ومحاولة استغلال هذا الملف لأغراض سياسوية ضيقة، مذكرا في السياق ذاته، بكون فريق العدالة والتنمية كان سباقا لطرح هذا الملف على مستوى البرلمان، فضلا عن كونه يشتغل بجد من أجل إيجاد حل لهذا الملف.

واعتبر المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست جريمة، مسجلا أن الاحتقان السياسي الذي وصل إليه البلد يحتاج إلى انفراج قريب يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.

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