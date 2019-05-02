طانطان : حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة

نُشر بتاريخ :  2019-05-02 - 19:21
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شهدت الطريق الوطنية رقم 1  بإقليم طانطان بمنطقة الوطية، اليوم الخميس 2 ماي، وقوع حادثة سير خطيرة، بعدما اصطدمت حافلة لنقل الركاب بشاحنة كبيرة لنقل السلع.
 وأكد مصدر محلي أن حافلة نقل المسافرين، كانت في اتجاه مدينة العيون ، إلا أن شاحنة كبيرة لنقل السلع، اصطدمت بها، وهو ما أثار رعب وهلع الركاب، وخلف الحادث مقتل راكب، واصابات، وخسائر مادية في الحافلة والشاحنة .
وأوضح المصدر ذاته أن الحادث، إستدعى حضو مصالح الدرك الملكي ونقل الضحية الى مستودع الاموات وتوجيه عدد من المصابين الى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات ، وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.

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