طانطان : حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 بإقليم طانطان بمنطقة الوطية، اليوم الخميس 2 ماي، وقوع حادثة سير خطيرة، بعدما اصطدمت حافلة لنقل الركاب بشاحنة كبيرة لنقل السلع.

وأكد مصدر محلي أن حافلة نقل المسافرين، كانت في اتجاه مدينة العيون ، إلا أن شاحنة كبيرة لنقل السلع، اصطدمت بها، وهو ما أثار رعب وهلع الركاب، وخلف الحادث مقتل راكب، واصابات، وخسائر مادية في الحافلة والشاحنة .

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث، إستدعى حضو مصالح الدرك الملكي ونقل الضحية الى مستودع الاموات وتوجيه عدد من المصابين الى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات ، وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.

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